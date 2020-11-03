مثل صباح امس بنيابة ابو سعد بام درمان كل من نائبة عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بمجمع الطالبات جامعة ام درمان الاسلامية دكتورة خالدة بلاص، ورئيس قسم العلوم السياسية بالجامعة المقال بشير الشريف ومدير مركز تحليل النزاعات ودراسات السلام بالجامعة دكتور اشرف عثمان بجانب ثلاث استاذات بالكلية. بغرض التحري معهم حول البلاغ المفتوح من استاذ واستاذة بالجامعة يتهمون فيها المشكو ضدهم باشانة سمعتهم نتيجة لانخراط ثلاثة منهم ضمن مهام لجنة تحقيق داخلي متعلق بمخالفات اكاديمية ووجه على ضوئها مدير الجامعة بحسب صحيفة السوداني الدولية بتشكيل لجنة لفحصها ورفع تقرير عنها. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر بلاغات في مواجهة أساتذة بالجامعة الاسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.