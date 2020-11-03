وصول الصادق المهدي إلى أبوظبي فجر اليوم

وصل الإمام الصادق المهدي فجر اليوم الثلاثاء إلى أبوظبي لإستكمال علاجه، حسبما أعلنت كريمته رباح الصادق في صفحتها في الفيسبوك.
وكان حزب الأمة القومي قد أعلن أمس الاثنين، عن نقل الصادق المهدي إلى دولة الإمارات لإجراء مزيداً من الفحوصات.
وقال الحزب في بيان له أمس بحسب (سونا)، إن الأطباء بمستشفى علياء قرروا إبقاء المهدي تحت الملاحظة بعد إصابته قبل أيام وعدد من أفراد أسرته بفيروس كورونا.
وأيضاً أعلنت نائبة رئيسة الحزب مريم الصادق، إصابتها بفيروس كورونا، ليصل عدد المصابين في الأسرة إلى 21 شخصاً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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