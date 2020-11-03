محكمة مدبري (30) يونيو تسمح لرامبو بحضور تشييع جثمان زوجته

سمحت المحكمة الخاصة لمدبري ومنفذي احادث انقلاب الثلاثين من يونيو للمتهم يوسف عبد الفتاح الشهير بـ “رامبو” بحضور تشييع جثمان زوجته التي توفيت امس بوعكة صحية وصراع طويل مع المرض ووقع القاضي عصام الدين محمد ابراهيم اذن السماح للمتهم بعد ان قدم طلب بواسطة محامي الدفاع بحضور الجثمان، ومن المقرر ان تستمع المحكمة الخاصة الى رد هيئة الدفاع عن المتهمين في جلسة اليوم الثلاثاء المنعقدة بالقاعة الكبرى بالادلة الجنائية.

وقال عضو هيئة الدفاع عبد الباقي الطريفي لمصادر في الجلسة الاسبق قدم النائب العام خطبة الاتهام التي ادت الى مقاطعة هيئة الدفاع للجلسة، بيد ان المحكمة طلبت من هيئة الدفاع الرد على التهم التي اوردها النائب العام.

ونوه الى ان الجلسات المقبلة ستدخل القضية “في اللحم الحي” وستواصل المحكمة جلساتها لسماع المتحري الذي سيعرض ملف القضية كاملاً بكل اقوال المتهمين.

ويواجه المخلوع وقياداته الـ “27” تهماً تتعلق بحسب صحيفة السوداني الدولية بتقويض النظام الدستوري والانقلاب عليه وتصل عقوبتها للاعدام شنقاً حتى الموت او السجن المؤبد “20” عاماً في حالة الادانة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)