زهير السراج يكتب: القرداتية !

* من كثرة ما لدينا من الألقاب المزيفة في كافة المجالات، لا تمر دقيقة إلا وتسمع كلمة بروفيسور أو دكتور، أو باش مهندس، أو استاذ وكأن السودان صار موطن العلم في العالم وصار كل مواطنيه بروفيسيرات ودكاترة بينما يعكس الواقع شيئا غير ذلك، حيث انتشر الجهل والسطحية وعدم المهنية حتى في اعرق المؤسسات الأكاديمية دعك من (سوق الله أكبر) .. واختفى (القرداتية) الذين يتكسبون من مهنة ترقيص القرود من الشوارع ليظهروا في المهن المختلفة مثل الطب والهندسة والصحافة والبزنس والسياسة وكل شيء، وسيطروا على كل مجالات الحياة لدرجة أنك عندما تقرا قصيدة الشاعر العراقي الكبير (معروف الرصافي) التي يصف فيها حال (عراق) القرن الماضي تعتقد أنه يصف فيها حال السودان اليوم وفيها يقول:

* من أين يُرجى للعراقِ تقدّمٌ ‏وسبيلُ ممتلكيهِ غيرُ سبيلِهِ .. لا خيرَ في وطنٍ يكون السيفُ عند جبانهِ والمال عند بخيلهِ .. والرأي عند طريدهِ والعلم عند غريبهِ، والحكم عند دخيلهِ .. وقد استبد قليلهُ بكثيرهِ ظُلماً، وذُلَّ كثيره ُ لقليلهِ.

* وصل بنا سوء الحال والاستهانة بالألقاب الأكاديمية إطلاقها على الذين لا يحملون حتى شهادة (خلوة) .. دعك من ان يكونوا قد تخرجوا من مدرسة او جامعة وليس هذا عيبا، غير انهم يتوهمون انهم بالفعل دكاترة وبروفيسيرات، ولكنهم لحسن الحظ، اقل خطورة من المزيفين الآخرين لانهم لا يبتغون شيئا سوى التخلص من عقدة النقص والوقوع في احضان الوهم اللذيذ بأنهم أشخاص مهمون، واصطياد مناسبات الافراح والاتراح لتشغيل ريكوردراتهم التي تفتى في كل شيء بدون أن تكل أو تمل أو تتوقف لنفاذ البطارية، والناس ينادونهم يا بروفيسور فلان ويا دكتور علان، وهم في قمة الانشراح والانفتاح !!

* أما الخطرون بالفعل فهم الذين يتقمصون شخصية الدكتور والبروفيسور، ويخدعون غيرهم بأنهم كذلك، وينتشرون في المجتمع وأجهزة الدولة وأجهزة الاعلام والمواقع الرفيعة لنشر سمومهم كعلماء واساتذة ومتخصصين يطلقون الاستشارات والفتاوى والنصائح العلمية ويسافرون لتمثيل البلاد بالخارج أو للتمثيل بها وفضحها مثلما فعل أحد المتبرفسين عندما قدم ورقة في مؤتمر علمي بالخارج سرقها من مجلة علمية وهو لا يعلم أن صاحبها الحقيقي موجود بين الحضور، وكانت فضيحة بجلاجل !

*وهنالك من دكترتهم وبرفستهم وقبطنتهم وربونتهم وولولتهم وأرببتهم الصحف واجهزة الاعلام بغرض التزلف والنفاق ومداعبة الجيوب، فصدقوا الوهم وعاشوا في الاحلام بانهم دكاترة وبروفيسيرات وقباطنة وكرادلة ولوردات وساحوا في الارض يمارسون أوهامهم واحلامهم المريضة على الناس!

* ومع كل هذه الضحالة والركاكة وانتشار الجهل لم يكن غريبا ان يتسرب (القرداتية) من الأزقة والحوارى لممارسة الرقص على صفحات الصحف وأجهزة الاعلام وتلويث اخلاق وافكار الناس !

* خمسة عشر عاما عشتها وعملت فيها في أكثر الدول تقدما ولم أقرأ أو اسمع لقب (دكتور) أو (بروفيسور) الا نادرا جدا ولم اسمعهما حتى داخل المؤسسات الاكاديمية والبحثية التي تضم بين جنباتها حاملي اعلى الدرجات والحاصلين على أرفع الجوائز العالمية في مختلف مجالات العلوم، حيث اعتاد الناس على مناداة الشخص باسمه الاول فقط، أو الاسم الاخير (اسم العائلة) إذا لم يكن بينهم وبينه معرفة أو زمالة أو صداقة !

* المكان الوحيد الذى تسمع فيه كلمة (دكتور) هو المستشفى، أما خارج المستشفى أو في غير ساعات العمل فالطبيب مثل غيره، يناديه الناس بالاسم الاول أو اسم العائلة.

* أما في بلادنا، أو ” ما في لزوم للكلام .. يعنى هي بقت على الدكاترة والبروفيسيرات المزيفين، ما البلد كلها تزييف فى تزييف، وتشوف الصورة المفبركة ما تشوف البعشوم .. أو كما قال الملك النعمان بن المنذر عندما رأى ضبة بن شمرة: “تسمع بالمعيدي خير من أن تراه!” .. والمعيدي هو البدوي قبيح المنظر متسخ الثياب !

صحيفة الجريدة