تفحم مواطن بعد انقلاب عربته واحتراقها بالكامل

لقى رجل حتفه حرقاً داخل عربته بطريق التحدي الغربي بولاية نهر النيل. وبالعودة للتفاصيل الكاملة لهذه الحادثة عندما كان المرحوم يقود عربته بالطريق الغربي واثناء ذلك فقد السيطرة على العربة واختل توازنها مما ادى الى انقلابها عدة مرات واسفر هذا الانقلاب باحتراق العربة ووفاة السائق وتفحم جثته وعقب وقوع الحادث المؤسف تم اخطار الشرطة التي اتخذت كل الاجراءات القانونية اللازمة ودون بلاغ بحسب صحيفة الدار، بقسم شرطة مرور دائرة الاختصاص. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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