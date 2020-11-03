غرف النقل: خروج (41) ألف حافلة من العمل

أقر عضو اللجنة التسييرية لغرف النقل حامد إبراهيم، بتأثير رفع الدعم عن الوقود على قطاع النقل، وكشف عن خروج (41) ألف حافلة من العمل لارتفاع تكلفة التشغيل (اسبيرات وزيوت ومصافي)، وأكد أن الدخل لا يغطي المنصرفات.

وقال حامد لمصادر أمس: “كانت تعمل في ولاية الخرطوم (48) ألف حافلة والآن تعمل (7) آلاف حافلة فقط”، وأضاف بأنه إلى الآن لم تحدد تسعيرة للحافلات الكبيرة أو الصغيرة، وما يتم الآن من زيادة في الأسعار تفوق في بعض الأحيان الـ(150%)، لعدم توافر الجاز وارتفاع سعره بالسوق الأسود الذي يضطر كثير من أصحاب المركبات للجوء إليه ومن ثم يضعون أسعاراً تغطي تكلفة التشغيل.

ونوه حامد بحسب صحيفة الصيحة، إلى عدم الالتزام بقرار والي الخرطوم، بإيقاف التحصيل غير القانوني في المواقف، وقال إن عدم الرقابة وعدم تنفيذ ومتابعة القرارات فاقم من مشكلة المواصلات، وأضاف بأن الموقف الواحد يتحصل في اليوم ما بين (20-30) ألف جنيه، وهذه مبالغ طائلة لو تم توظيفها يمكن أن تحل مشكلة كبيرة، وذكر أنهم لتوظيف تلك الأموال حددوا أن تذهب (35%) منها لصيانة المركبات العاملة، و(35%) لصيانة المواقف والإضاءة والباقي لخزينة الدولة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)