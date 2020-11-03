  أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء  الموافق 3 نوفمبر 2020م    

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

صحيفة الصيحة:

موقع إسرائيلي: اليهود السودانيون يحلمون بالعودة

تأكيداً لانفراد (الصيحة) اجتماع اللجنة الصحية وموجهات بشأن (كورونا)

صحيفة المواكب:

تحقيق.. بيع (3) طائرات وتبديد أموال بـ (سودانير)

نقل المهدي إلى الإمارات وإصابة (مريم) بـ (كورونا)

صحيفة الديمقراطي:

وزير الخارجية الأمريكي: نسعى لرفع العقوبات المتعلقة بنزاع دارفور

عرمان يحذر من تأثير الخلافات السياسية على إزالة التمكين

الأمة القومي: نقل الصادق المهدي إلى الإمارات

صحيفة الحداثة:

إطلاق سراح ثوار اللاماب التسعة بالضمانة العادية

نقل زعيم حزب الأمة إلى الإمارات لاجراء مزيد من الفحوصات

لجنة إزالة التمكين بشمال كردفان تسترد بعض المقار وتلغي 107 ترقيات استثنائية

الجنائية تؤجل جلسة

تأكيد التهم في مواجهة كوشيب إلى فبراير

صحيفة السوداني:

تعديل الوثيقة الدستورية ونشرها في الجريدة الرسمية

(الطوارئ الصحية): لا اتجاه لإغلاق المدارس والجامعات

نقل المهدي إلى الإمارات وإصابة (21) من أسرته بـ (كورونا)

صحيفة صوت الأمة:

نقل الإمام الصادق لأبوظبي وإصابة كريمته مريم بكورونا

اجتماعات تجارية سودانية أمريكية

الإعلان عن تعديل الوثيقة الدستورية

الحلو يحمل الحكومة فشل المفاوضات غير الرسمية

صحيفة السوداني الدولية:

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رسمياً تعديل الوثيقة الدستورية ومد الفترة الانتقالية إلى 39 شهراً

الأمة القومي: نقل الصادق المهدي إلى الإمارات مستشفياً من كورونا

صحيفة الوفاق:

ترامب يعلن رسميا تمديد حالة الطوارئ على السودان

دقلو يبحث مع لجنة تسوية خلافات الشرق جهود حل الأزمة

نقل الإمام الصادق المهدي إلى الإمارات بطائرة خاصة.

صحيفة الوطن:

قرار من رئيس القضاء بإلغاء المحاكم الابتدائية والخاصة

إصابة مريم المهدي و(٢١) من الأسرة بكورونا وموجهات حكومية بشأن الموجة الثانية

تفكيك مصنع عشوائي لتعدين الذهب بأم درمان

حميدتي يبحث معالجة ملف الشرق

صحيفة القوات المسلحة:

وزير الدفاع يترأس اجتماع لجان استقبال الأطراف الموقعة علي السلام

مسؤول امريكي :واشنطن حريصة علي دعم السودان ونهضته

وزير الصحة :حاليا لا يوجد اي اتجاه لفرض إغلاق تام أو تقييد للحركة

دقلو يلتقي لجنة تسوية خلافات شرق السودان

صحيفة أخبار اليوم:

ترامب يعلن رسميا تمديد العقوبات المفروضة على السودان بسبب دارفور

بومبيو : إعلان ترامب لا ينعكس سلبا علي العلاقات المتحسنة بين أمريكا والسودان والحكومة الإنتقالية.

نقل الامام الصادق بطائرة خاصة للامارات لمواصلة العلاج

وزير الصحة الاتحادي لا اتجاه حاليا لفرض الإغلاق التام أو تقييد الحركة بسبب الكورونا

احتدام الحرب الكلامية بين صلاح مناع وشركة زين بسبب الاتهامات التي اثارها ضدها اثناء اشتعال الثورة

صحيفة الدار:

الصادق المهدي مستشفياً إلى أبو ظبي بطائرة خاصة

الدولار يقفز لمئتان وأربعون جنيهاً في تطور خطير

المحكمة العليا تؤيد إعدام متهم قتل شاب بسبب موبايل

مسؤول بوزارة الصحة: مأمون حميدة يتحمل ما حدث من إنهيار لمستشفى الخرطوم

القبض على أخطر شبكة لتزوير الشهادات الجامعية

مصرع وإصابة (10) أشخاص في حادث مروري

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)