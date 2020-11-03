وثقت كاميرات مراقبة حادثة سطو مثيرة لصيدلية بالعاصمة السودانية الخرطوم، تحت تهديد السلاح في وضح النهار.
وأظهرت المشاهد التي التقطتها كاميرة المراقبة وفق صحيفة السوداني شخصا يدخل بمفرده على صيدلانية يضع على وجهه “كمامة طبية” لإخفاء ملامحه، وقد أشهر مسدسا في وجهها طالبا إيراد المحل، التي ناولته إياه دون مقاومة، كما يبدو بالمقطع.
وأثار المقطع سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، الذين تحدثوا عن تكرار مثل هذه الحوادث، داعين السلطات الأمنية إلى حسمها.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.بالفيديو.. السطو على صيدلية بالخرطوم في وضح النهار تحت تهديد السلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.