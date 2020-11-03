شاهد.بالفيديو.. السطو على صيدلية بالخرطوم في وضح النهار تحت تهديد السلاح

وثقت كاميرات مراقبة حادثة سطو مثيرة لصيدلية بالعاصمة السودانية الخرطوم، تحت تهديد السلاح في وضح النهار.

وأظهرت المشاهد التي التقطتها كاميرة المراقبة وفق صحيفة السوداني شخصا يدخل بمفرده على صيدلانية يضع على وجهه “كمامة طبية” لإخفاء ملامحه، وقد أشهر مسدسا في وجهها طالبا إيراد المحل، التي ناولته إياه دون مقاومة، كما يبدو بالمقطع.

وأثار المقطع سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، الذين تحدثوا عن تكرار مثل هذه الحوادث، داعين السلطات الأمنية إلى حسمها.

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365)