سيارة طائرة يتوقع رؤيتها في الطرقات في العام المقبل

قال مطورو السيارة الطائرة، التي يمكن أن تنتقل من مركبة برية إلى طائرة في غضون ثلاث دقائق فقط، إنها نجحت في التحليق على ارتفاع 1500 قدم في الجو فوق سلوفاكيا كجزء من رحلة تجريبية.

تُظهر اللقطات المثيرة لـAirCar، المنشورة عبر صحيفة “ديلي ميل” Daily Mail البريطانية نقلًا عن الشركة المنتجة KleinVision السلوفاكية، أن السير تتحرك على مدرج ثم تبدأ في فتح الأجنحة لتنطلق بعدها وتحلق في الجو.

تعرض اللقطات النموذج الأولي الخامس للسيارة الطائرة، التي يقول المطورون إنها ستكون رائعة للرحلات الترفيهية والقيادة الذاتية أو كخدمة سيارات أجرة تجارية.

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لم يتم الكشف عن تفاصيل سعر السيارة المستقبلية، لكن أوضحت البيانات التي تم الكشف عنها أن السيارة يمكن التحليق لنحو 620 ميلاً في المرة الواحدة، وأنه سيبدأ طرحها رسميًا في الأسواق اعتبارًا من العام المقبل.

ووفقًا للفريق الهندسي بقيادة بروفيسور ستيفان كلاين، الذي قام بتطوير السيارة، أكمل النموذج الأولي الأخير رحلتين تجريبيتين على ارتفاع 1500 قدم في مطار بيستاني في سلوفاكيا هذا الأسبوع، مما جعلها تقترب خطوة من بدء المرحلة الفعلية للرحلات التجارية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)