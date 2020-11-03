الان وصول طائرة طبية مجهزة إلى مطار الخرطوم والتى ستقل الأمام الصادق المهدي إلى أبوظبي عند الساعة الحادية عشرة وفق صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل بالصورة.. وصول طائرة الإسعاف الطبي الإماراتية لمطار الخرطوم التى ستقل “المهدي” إلى أبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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