أنباء عن هجوم على كنيس يهودي في النمسا.. وفيديو لإطلاق رصاص

أعلنت وزارة الداخلية في النمسا، مساء الاثنين، مقتل شخص وإصابة آخرين جراء إطلاق نار وسط العاصمة فيينا.
وقال متحدث باسم الشرطة إن انتشارا كبيرا للشرطة جاري في وسط فيينا، فيما أفادت صحيفة “كرونين تسايتونج” بوقوع هجوم على كنيس وإطلاق أعيرة نارية.
وقالت الصحيفة وفق اسكاي نيوز إن الهجوم وقع في الشارع الذي يضم الكنيس الرئيسي في المدينة. وأفادت وسائل إعلام أخرى بإطلاق أعيرة نارية في منطقة ساحة شويدينبلاتز المجاورة.
كما أفادت هيئة الإذاعة العامة النمساوية بعملية واسعة النطاق للشرطة في كنيس يهودي في فيينا، وإطلاق أعيرة نارية.
من جانبه، قال رئيس الطائفة اليهودية في النمسا على تويتر: “ليس واضحا ما إذا كان معبد فيينا والمكاتب المجاورة هدف إطلاق النار وهي كانت مغلقة في ذلك الوقت”
وذكرت الشرطة النمساوية على حسابها في تويتر أن “إصابات عديدة في وسط فيينا ونشرنا كل القوات المتاحة”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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