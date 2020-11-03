زاره في مستشفى علياء.. مبارك الفاضل: الوطن أحوج ما يكون لإسهامات الحكيم الإمام الصادق

أعلن رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل، أنه قام بزيارة الإمام الصادق المهدي بمستشفى علياء مساء الاثنين للاطمئنان على صحته. وأكد أن الوطن أحوج ما يكون لإسهامات الإمام، كونه أبرز الحكماء من القادة المخضرمين.
وقال الفاضل في تعميم صحفي وفق صحيفة السوداني: “زرت الأخ الحبيب الإمام الصادق المهدي في مستشفي علياء الساعة التاسعة مساء اليوم، بصحبتي د. يونس مختار، دخلنا سلمنا عليه من باب الغرفة، وردّ علينا السلام رافعاً يديه. الحمد لله وجدناه بخير يستعد للسفر إلى أبوظبي بعد ساعات”.
ودعا الفاضل للإمام بالشفاء العاجل والعودة للسودان سالماً بصحة جيدة، ليكمل مسيرته الوطنية الطويلة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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