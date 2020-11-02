ظهور (4) حالات إصابة بحمى الضنك بالفاشر

كشفت وزارة الصحة بولاية شمال دارفور عن ظهور (4) حالات إصابة بحمى الضنك بمحلية الفاشر تم تأكيدها عبر المعمل القومي (إستاك)، وهي ضمن الحميات النزفية التي تسببها باعوض” الأيديس” بعد إرسال (19) عينة عشوائية من الحالات المشتبهة وفق( سونا)

وأشارت مدير ادارة الطوارئ تقوى إدريس بريمة إلى إرتفاع حالات معدلات الإصابة بمرض الملاريا بسبب كثافة توالد الباعوض خلال هذا الاسبوع بمحليات الفاشر والكومة وأم كدادة ودار السلام وطويلة الي (11) ألف و(493) حالة إصابة،

مضيفة أن حالات الإصابة بحمى الشكنغونيا بالولاية التي ظهرت مؤخرا قد بلغت (15) حالة إصابة من بينها (5) حالات بمدينة الفاشر و(3) حالات بمحلية مليط و (4) حالات بمحلية الكومة وعدد (2) حالة بمحلية أم كدادة و(2) حالة بمحلية سرف عمرة .

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365)