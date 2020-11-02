التقى وكيل التجارة محمد علي عبدالله بالمستشار الإقتصادي والسياسي بالسفارة الأمريكية بالخرطوم، روبرت نيوسوم و بحث اللقاء وفق ( سونا) كيفية إستفادة السودان من إتفاقية التجارة والاستثمار الأمريكية، التي تمنح ميزات تجارية وتشجع الإستثمارات الأمريكية للسودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التجارة تبحث كيفية إستفادة السودان من إتفاقية التجارة والاستثمار الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.