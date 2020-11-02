الحالة رقم (21) في أسرة الإمام: “كورونا” تصيب مريم المنصورة

أظهرت الفحوصات الطبية، إصابة نائب رئيس حزب الأمة القومي د. مريم المنصورة الصادق المهدي؛ بفيروس “كورونا”، لتكون بذلك الإصابة رقم (21) في أسرة الإمام الصادق المهدي، الذي سيتم نقله بطائرة خاصة إلى الإمارات لتلقي العلاج هناك.

وقالت د. مريم في بيان لها وفق صحيفة السوداني : “الأحباب الأكارم بعد أن أعدت فحص الكوفيد صباح اليوم في معمل إستاك؛ ظهرت النتيجة detected positive.. ولله الحمد من قبل ومن بعد أن أكرمني بتقاسم هذا الداء اللعين مع حبيبي وتاج رأسي ومفخرة حياتي أبوي الإمام الصادق الإنسان الجميل، الذخر والأمل شفاه الله وعافاه.

وكتب الصحة والعافية لكل إخواتي وأخواني وأولادنا وأزواجنا وللأحباب قيادات الحزب والهيئة وكل المرضى في السودان وكل العالم وأنهى هذه الجائحة الوخيمة بأقل الخسائر وأكبر المكاسب للبشرية.. ولله الحمد لا أعاني من أعراض مزعجة”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)