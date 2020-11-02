الأمة يقرر نقل الإمام الصادق إلى الإمارات بطائرة خاصة

قالت الأمانة العامة لحزب الأمة القومي، إن مؤسستي الحزب الدعوية والسياسية قرّرت نقل الإمام الصادق المهدي بطائرةٍ خاصة إلى دولة الإمارات، بترحيبٍ من الأخيرة،
لإجراء مزيدٍ من الفحوصات وللاطمئنان عليه. وأضافت الأمانة في بيان لها: “إنَّ إجراءاتٍ تُجرى الآن لنقلِ الحبيب الإمام نهايةَ هذا اليوم لدولة الإمارات الشقيقة، على الرغم من تفضيله شخصياً الاستمرارَ في المداواة داخل السودان بمستشفى علياء”.
وأكدت الأمانة، وفق صحيفة السوداني استقرار حالة الصادق المهدي بمستشفى علياء، واستجابته للعلاجات، وتلقِّيه العناية الطبية اللائقة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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