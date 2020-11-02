شبكة الصحفيين السودانيين تفوز بجائزة مراسلين بلا حدود

فازت شبكة الصحفيين السودانيين اليوم بجائزة منظمة مراسلين بلا حدود -السويدية، في مجال حرية الصحافة، وذلك تقديرا لجهودها في الدفاع عن حرية التعبير والصحافة ومشاركتها في قيادة النضال المدني بالسودان .

وقال خالد فتحي عضو سكرتارية شبكة الصحفيين السودانيين أن الفوز بهذه الجائزة جاء تتويجاً لنضالات الشبكة منذ تأسيسها في العام 2008 م.