شبكة الصحفيين السودانيين تفوز بجائزة مراسلين بلا حدود

فازت شبكة الصحفيين السودانيين اليوم بجائزة منظمة مراسلين بلا حدود -السويدية، في مجال حرية الصحافة، وذلك تقديرا لجهودها في الدفاع عن حرية التعبير والصحافة ومشاركتها في قيادة النضال المدني بالسودان .
وقال خالد فتحي عضو سكرتارية شبكة الصحفيين السودانيين أن الفوز بهذه الجائزة جاء تتويجاً لنضالات الشبكة منذ تأسيسها في العام 2008 م.
وأضاف فتحي وفق ( سونا) في العام الماضي نافست الشبكة في القائمة القصيرة لجائزة حرية الصحافة لمنظمة مراسلي بلا حدود الفرنسية، واليوم فازت بجائزة حرية الصحافة لمنظمة مراسلي بلا حدود السويدية ، وذلك اعترافا بدورها الكبير في المدافعة عن حرية التعبير وحرية الصحافة، حيث وقفت صوتا صادحا بالحق في سنوات الجمر والرصاص، وشكلت النواة الاولى في تاسيس تجمع المهنيين السودانيين، مع تحالف المحامين، ولجنة أطباء السودان المركزية، والذي قاد فيما بعد ثورة ديسمبر المجيدة التي اطاحت بنظام الانقاذ الفاسد
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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