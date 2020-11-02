بسبب مبيتهم في صفوف الوقود قلق وتخوف ربات البيوت على أزواجهن

عبر عدد من ربات البيوت عن خوفهن وقلقهن على أزواجهن، لتغيبهم أياماً وليالي عن منازلهم وعدم لقاء أبنائهم بسبب مبيتهم ومكوثهم لأيام في طلمبات الوقود، لأخذ حصتهم التي تتطلب وقوفهم في صفوف طويلة تستمر لأيام.

من جانبها أكدت كل من ربة المنزل (أم محمد) وموظفة الضرائب (فريال) وفق صحيفة السوداني بأنهما لم يلتقيا زوجيهما لأكثر من ثلاثة أيام، بسبب وجودهما في صفوف الوقود، الأمر الذي أثار قلقهما وتخوفهما خاصة في الفترة المسائية التي يكثر فيها زوار الليل، ووضحتا بأنهما تستعينان بأشقائهما من الذكور للمبيت معهما لحمايتهما من اللصوص لأنهما تفتقدان الأمان ليلا.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)