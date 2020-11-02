مذيعة سودانية تطالب فرنسا بالاعتذار

طالبت المذيعة السودانية جدية عثمان الحكومة الفرنسية بالاعتذار عن الرسومات والتصريحات المسيئة للرسول الكريم، والتي جاءت متزامنة مع ذكري مولده عليه أفضل السلام. وقالت جدية في حديثها: وفق صحيفة السوداني “يجب على فرنسا الاعتذار مع ذكرى مولد المصطفى عليه أفضل الصلاة و السلام”. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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