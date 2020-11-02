محكمة جنايات مروي تصدر حكمها علي مغتصب طفلة القرير

أسدلت محكمه جنايات مروي العامة برئاسة القاضي علي يونس اليوم الستار على محاكمة المتهم بإغتصاب وقتل طفلة القرير أريج سمير ذات الأعوام الأربعة بإدانة المتهم عوض آدم حسين والحكم بالإعدام شنقاً . بحسب الجزيرة – السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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