قالت لجنة إزالة التمكين قطاع الطيران، إنه لا علاقة لها بالكشف الصادر بإنهاء خدمة (56) من العاملين بسلطة الطيران المدني.
وأكدت في بيان لها أن الكشف لم يمر عبر لجنتها ولم يتم التشاور معها قبل صدوره أو بشأنه مع أي جهة.
وقالت إنها تخلي مسؤوليتها بشأن الأسماء الموجودة فيه، موضحة أن كل أفراد اللجنة يعملون بمهنية عالية ووفق نصوص قانون إزالة التمكين، وإنها تصدر توصياتها بشكل جماعي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة إزالة التمكين قطاع الطيران: لا علاقة لنا بإنهاء خدمة (56) من العاملين بالطيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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