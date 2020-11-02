كشفت مصادر عن تورط نافذين في النظام البائد ببيع ممتلكات تابعة لـ(سكك حديد) بمشروع الجزيرة، وأشارت المصادر لقيام مزاد علني كان قد تم، للتخلص من مجموعة كبيرة من الأصول، إضافة لتهريب بعض خطوط الحديد إلى الخارج، وما تبقى من المزاد دفع كخرد لشركة جياد بحسب صحيفة المواكب الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تورط نافذين بالنظام البائد في بيع ممتلكات (سكك حديد) بالجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.