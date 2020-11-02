تراجع طفيف في الأسمنت بالسجانة وبحري

أكد عدد من تجار الأسمنت بسوقي السجانة وبحري حدوث تراجع طفيف في طن الأسمنت لدخول كميات كبيرة من الإنتاج المصري ”قنا” للأسواق والتراجع الحاد في القوى الشرائية.

و أكد مدير تسويق مصنع أسمنت عطبرة معتز حسن بحسب صحيفة السوداني، تراجع أسعار الأسمنت نتيجة لدخول أسمنت قنا المصري بكميات كبيرة، مبيناً أن سعر أسمنت عطبرة من المصنع (27) ألف جنيه أما سعر الجملة بالأسواق (32-33) ألف جنيه وسعر القطاعي (33,5-34,5) ألف جنيه أما سعر اسمنت قنا المصري (28-29) ألف جنيه، توقع المزيد من تراجع الأسعار لضعف القوى الشرائية .

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وقال تاجر اسمنت ببحري إن هنالك تراجعاً في أسعار الاسمنت رغم توقف مصنع بربر عن الإنتاج لأكثر من أسبوعين، وأوضح تراجع الأسعار نتيجة لدخول كميات كبيرة من الأسمنت المصري، مبيناً أن سعر جوال الأسمنت (1,500) جنيه وسعر أسمنت عطبرة (33)الف جنيه لسعر القطاعي، وتوقع المزيد من التراجع في الأسعار.

وأشار تاجر الأسمنت بسوق السجانة الحاج أحمد لتراجع أسعار الاسمنت لضعف القوى الشرائية، مبيناً أن سعر طن عطبرة (33) ألف جنيه أما أسمنت التكامل فيصل سعره لـ(34) ألف جنيه للقطاعي، مؤكداً استمرار توقف مصنع بربر عن الإنتاج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)