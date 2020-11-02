خمسة مليارات جنيه : من ديوان الزكاة للدور الإيوائية بولاية الخرطوم

أعلن الأمين العام لديوان الزكاة الإتحادي مولانا/ أحمد عثمان عبدالله عن تبرعه بمبلغ ( خمسة مليارات جنيه ) لدار الطفل اليتيم بالمايقوما جاء ذلك خلال تفقده صباح اليوم ( الإثنين ) لعدد من الدور الإيوائية بولاية الخرطوم برفقة مدير عام وزارة التنمية الإجتماعية ولاية الخرطوم والأمين العام لديوان الزكاة بالولاية وثمن أحمد خلال الزيارة مجهودات وزارة التنمية الإجتماعية بالولاية
والجهد الذي ظلت تطلع به في رعاية فاقدي السند والمسنين والمسنات ، من جانبه أوضح مدير عام وزارة التنمية الإجتماعية ولاية الخرطوم دكتور/ أبوبكر كوكو ضحية أن الزيارة تأتي في إطار اليوم المجتمعي الذي أطلقته تنسيقية تجمع العاملين بالديوان إحتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف مستهدفة دور الإيواء بدءً من دار الطفل اليتيم بالمايقوما ودار المسنين ودار الحماية للأولاد ودار المستقبل للفتيات بالسجانة ودار الضو حجوج لرعاية المسنين ودار البشائر للفتيات ، وقُدِمت خلال الزيارة مواد غذائية وكسوة شتاء وصهاريج ومبردات مياه وكراسي للمعاقين ومفروشات تقدر قيمتها بأكثر من ( إثنين مليار جنيه).
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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