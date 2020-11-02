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زيادة كبيرة في أسعار الغاز والمخابز ترفض استلام حصتها

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رفضت (50%) من مخابز ولاية الخرطوم استلام حصتها من الغاز بسبب الزيادة الكبيرة وغير المعلنة في السلعة.

وأكد نائب رئيس شعبة المخابز باتحاد أصحاب العمل إسماعيل عبد الله وفقاً لمصادر أمس، انعدام الغاز طيلة الأسبوع الماضي بسبب إضراب الشركات.

 

وأوضح إسماعيل بحسب صحيفة الصيحة، أن الشركات عادت للتوزيع بزيادة في السعر وتم رفضه، وذكر أن سعر الـ(1000) لتر قفز من (4500) جنيه إلى أكثر من (15.000) جنيه، ونوه إلى أن الزيادة حكومية وغير معلنة.

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وقال إن برميل الجاز المدعوم قفز من (850) جنيهاً إلى (11) ألف جنيه، وأكد أنه تم رفضه أيضاً، وأوضح أن مجموعة كبيرة من أصحاب المخابز رفضت تسم الدقيق لرداءة جودته ووصفه بأنه أصبح عبارة عن ذرة فقط بجانب ارتفاع تكاليف إنتاجه.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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