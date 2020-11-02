التربية والتعليم: لا تأجيل للعام الدراسي

أكدت وزارة التربية والتعليم العام أن ما تردد بشأن تأجيل العام الدراسي بسبب الموجة الثانية من جائحة (كورونا) غير صحيح.

وقال مصدر بالوزارة في تصريحات أمس، إن ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن تأجيل العام الدراسي مجرد (شائعات) لا تمت للحقيقة بصلة، وطالب الأسر وعامة المواطنين بعدم الالتفات لمثل هذه الشائعات.

وكانت وزارة التربية والتعليم بحسب صحيفة الصيحة، قد أصدرت التقويم الدراسي للعام الجديد 2020/2021م الأسبوع الماضي، وحددت بداية انطلاقة العام بيوم الأحد 27 نوفمبر الحالي على أن تكون نهاية العام يوم الخميس 27 مايو 2021م، وأعلنت بداية الفترة الأولى في 27 نوفمبر على أن تنتهي في 11 فبراير 2021م، وحددت يوم السبت 5 يونيو 2021م موعداً لامتحانات الشهادة الثانوية العامة.

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ووجهت الوزارة الولايات بتحديد موعد امتحانات شهادة الأساس بالتنسيق مع وكيل وزارة التربية، وذكرت أن الدراسة في الفصول النهائية بمرحلتي الأساس والثانوي (ثامن وثالث) بدأت يوم 11 أكتوبر الماضي.

يذكر أن العام الدراسي الحالي أول عام يتم فيه توحيد الدراسة بكل الولايات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)