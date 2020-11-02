زيادات جنونية في المواصلات والمواطنون يشكون صعوبة التنقل

شكا عدد من المواطنين والموظفين من تفاقم أزمة المواصلات، ومضاعفة أسعارها لأرقام خرافية.

وأكدت فرعية الحافلات بأم درمان أن هناك (انفلات في تعرفة المواصلات) ، وأرجعت الأسباب لاستمرار أزمة الوقود لـ(خلل) في الإدارة العليا لتوزيع وإدارة أمر المحروقات.

و شدد رئيس اللجنة التسييرية للهيئة الفرعية للحافلات بمحلية أم درمان ، محمد الحسن الطيب بحسب صحيفة السوداني، على وجود (انفلات في تعرفة) المواصلات، وأرجع استمرار تفاقم أزمة المواصلات إلى خلل في الإدارة العليا لتوزيع وإدارة المحروقات بالبلاد، لعدم توفر الوقود ، وقال إن هناك انفلات في التعرفة والمواقف خالية من المركبات، وزاد : حل أزمة المواصلات يحتاج لتنظيم وتنسيق، وهذا ليس شيئاً صعباً، موضحاً ان فرعيات الهيئات النقابية والحافلات كانت في مرحلة تكوينها خلال الفترة الماضية، كذلك تم التشاور والاتفاق على تزامن طرح تعرفة المواصلات، مع تعديل أسعار المحروقات، ولكن ذلك لم يحدث، لافتاً إلى ضرورة وضع ترتيبات وتنسيق مع المسئولين بالمحليات وإدارات النقل والبترول، لتوزيع الوقود وتحديد المحطات للحافلات، مشيراً إلى أن المحلية يوجد بها أكثر من ١٧٠٠ حافلة، ما يتطلب إحكام التنسيق، للحصول على الوقود بسهولة ويسر.

وشدد موظفون ومواطنون استفسرتهم مصادر، على ارتفاع أسعار المواصلات العامة والخاصة إلى أرقام (غير مسبوقة)، موضحين ان أصحاب المركبات ارجعوا السبب إلى زيادة المحروقات البنزين والجازولين.

وقالت المواطنة وفاء كامل، أنها تسكن أم بدة الحارة 18، وارتفعت تكلفة وصولها للخرطوم بالمواصلات العامة من 80 جنيهاً إلى 200 جنيه يومياً، وشكت من تجزئة أصحاب المركبات للخطوط لأكثر من خطين.

وأوضح المواطن أبو القاسم حسن أنه حضر للخرطوم من خط (سوبا غرب العربي) بتعرفة 100 جنيه للهايس، مقارنة بسعرها السابق 50 جنيهاً، بينما صارت تعرفة الحافلة 50 جنيهاً.

أما الموظف عادل أحمد من الكلاكلة اللفة ذكر أن تعرفة الهايس أصبحت 100 جنيه، والكلاكلة بحري 150 جنيهاً.

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وفي المقابل أكدت الموظفة مشاعر عبدالله التي تسكن الصالحة، أن (رحلة متاعب) المواصلات بدأت منذ الصباح بمشوار الركشة 150 جنيهاً حتى موقف المواصلات، ثم مواصلات الصالحة الشقلة 50 جنيهاً، إلى جانب حافلة الشقلة الخرطوم 100 الهايس، والخرطوم شارع الجمهورية 30 جنيهاً، وأضافت: تكلفة المواصلات اليومية بلغت 330 جنيهاً، وتابعت (وتبقت الرجعة وستكون التعرفة في المساء).

ولفتت الموظفة بإحدى المؤسسات الخاصة احلام نورالدين والتي تسكن مدينة شمبات بالخرطوم بحري لتضاعف تعرفة المواصلات، وصارت تعرفة الهايس بحري شمبات 50 جنيهاً، اما خط بحري السوق الشعبي تعرفة الهايس ارتفعت من 50 إلى 100 جنيه، الحافلة 30 إلى 50 جنيهاً.

وذكرت الموظفة ريماز حسن، تسكن الحاج يوسف الفيحاء انها (تركب أكثر من مرة للوصول إلى مكان عملها بالخرطوم)، وأشارت لارتفاع تكلفة المواصلات من 170 لقرابة الـ300 جنيه.

وشهدت الأيام الماضية زيادات جنونية في أسعار (مشاوير الركشات والأمجادات والتاكسي) ، وقالت مواطنة ان تعرفة (الطرحة ركشة) من بحري إلى الوحدة قفزت من 150 إلى 400 جنيه، شمبات بحري إلى (100) جنيه، وحكت إحدى الموظفات أنها دفعت مبلغ 750 جنيهاً لمشوار واحد داخل أحياء بحري.

يشار إلى أنه تمت زيادة أسعار المحروقات، خلال أكتوبر المنصرم بواقع 46 جنيهاً للتر الجازولين الخدمي، البنزين 65 جنيهاً للتر، أما التجاري الخاص 106 جنيهات للتر الجازولين، مقابل 120 جنيهاً للتر البنزين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)