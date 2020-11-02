عاجل.. عضو السيادة الانتقالي الفريق جابر يلتقي وفد تحالف سودان العدالة

بحث الفريق مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي لدى لقائه اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري وفد تحالف سودان العدالة برئاسة د. فرح عقار رئيس التحالف ، بحث القضايا الوطنية .



وقال د. فرح عقار إن اللقاء تناول هموم الوطن والأوضاع على الساحة السياسية لاسيما قضايا الفترة الانتقالية ، مبيناََ أن التحالف يقوم بالتواصل مع كل الشركاء في الهم الوطني من أجل دعم مسيرة السلام والاستقرار والتنمية في البلاد ووصف العقار اللقاء مع عضو مجلس السيادة الانتقالي بالمثمر و المفيد.

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