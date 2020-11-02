عاجل.. صديق تاور يلتقي وفد إمارة الحوازمة الحلفا بجنوب كردفان

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الإثنين 2 نوفمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أكد بروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم وفد إمارة الحوازمة الحلفا بالمنطقة الشرقية بولاية جنوب كردفان ، أكد دعمه ومساندته للمبادرة التي تم إطلاقها بهدف تحقيق وتعزيز التعايش السلمي بالمنطقة ، وحرصه على انجاحها حتى تسهم في تحقيق السلام والإستقرار المنشود.
وقال ممثل إمارة الحوازمة خالد النور الطاهر أن الوفد أطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي على مجمل الإتفاق الموقع بين إمارة الحوازمة والحركة الشعبية شمال في جوبا بشأن المبادرة التي تم إطلاقها بهدف تحقيق وتعزيز التعايش السلمي وتمتين النسيج الاجتماعي بين المكونات الإجتماعية المختلفة في المنطقة الشرقية بجنوب كردفان
وأشار النور الى أن عضو مجلس السيادة الانتقالي أكد دعمه للإتفاق الموقع بين إمارة الحوازمة والحركة الشعبية شمال في جوبا حتى يسهم في تحقيق السلام الشامل في المنطقة.
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