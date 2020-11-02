كشفت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن افتتاح بعض الأقسام في مستشفى الخرطوم سيكون خـلال الأسابيع القادمة، عقب الفراغ من تأهيل عدد من مراكز المستشفى من بينها مركز غسيل الكلى والمسالك البولية.
وحمل رئيس إدارة االمستشفيات بـوزارة الصحة بولاية الخرطوم عماد مامون عابدين بحسب صحيفة الجريدة، حمل وزير الصحة بولاية الخرطوم في العهد البائد مامون حميدة مسؤولية كل الدمار والخراب الذي طال المستشفى مما أدى إلى توقفها منذ فترة طويلة.
وقال في مؤتمر صحفي نظمته الحملة الشعبية لدعم المستشفى إن الوزارة امكانياتها محدودة ونعول على الدعم الشعبي لإكمال ما تحتاجه المستشفى.
من جانبه نفى رئيس الحملة الشعبية للدعم الشعبي لافتتاح مستشفى الخرطوم الدكتور الــصــادق كورينا أن يـكـون لهم أهــداف سياسية خلف مشاركتهم في دعم إعادة تأهيل مستشفى الخرطوم، وقال: “القومة للسودان.. القومة لمستشفى الخرطوم”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر صحة الخرطوم تحمل “مامون حميدة” مسؤولية دمار وخراب مستشفى الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.