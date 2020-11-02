قيادي بـ”الحرية والتغيير”: التشريعي سيمرر التطبيع مع اسرائيل و۱۰۷ مقعد ستذهب للولايات

توقع القيادي بـ”قوى الحرية والتغيير” حـيـدر الـصـافـي تمرير المجلس التشريعي الذي سيتم تشكيله خلال الأيــام القادمة قــرار التطبيع مع اسـرائـيـل الــذي وافـقـت الحكومة الانتقالية عليه، وأكـد في الوقت ذاته الفراغ من التوافق على تشكيل المجلس التشريعي ورفض توصيف تـراجـع قـوى التغيير عـن النسبة المحددة لها لصالح الجبهة الثورية وبقية القوى الثورية رفض توصيفها بالتنازل.
وقـال الصافي بحسب صحيفة الجريدة، تم التوافق على تشكيل المجلس التشريعي وما تم ليس تنازلاً بل توافقت قوى التغيير على ذلك لتمسكها بضرورة الاسراع في ذلك وهناك بعض المكونات لا تريد قيام التشريعي ورفض الافصاح عن تلك الجهات، واكتفى بقوله: كل الذين شكل لهم المجلس التشريعي عقبة في قراراتهم.
ونوه إلى أن أي حزب سياسي لن ينال سوى مقعد واحد في التشريعي ونفى وجود أي مطامع لقوى التغيير في الاستحواذ على مقاعد بالتشريعي وذكر: هناك من يتحدث عن مطامع قوى التغيير في التشريعي وهذا ليس صحيحاً فكل الأحزاب التي تقع تحت لائحتها بما فيها الأجسام المدنية لن يكون لها ســوى ٥۸ مقعداً أو ما شابه ذلك ومائة مقعد أو ۱۰۷ ستذهب للولايات ولجان المقاومة وخلافها.
وفـي رده على سـؤال حـول ما اذا كان المجلس التشريعي سيمرر قرار التطبيع مع إسرائيل اكتفى القيادي بالتغيير بالرد بنعم، ورفض توضيح ما اذا كان سيمر بالأغلبية أو بنسبة كبيرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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