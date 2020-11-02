اتفاق إماراتي سوداني لإنشاء محطات طاقة شمسية

قالت وزارة الطاقة السودانية في بيان أمس (الأحد) إن السودان والإمارات وقعا مذكرة تفاهم لإنشاء محطات طاقة شمسية بطاقة 500 ميجاوات. وقالت الوزارة “تقوم دولة الإمارات ممثلة في إحدى شركاتها المتخصصة بتوريد وبناء وتركيب وتشغيل المحطات لمدة 20 عاما”، دون أن تحدد عدد المحطات التي سيشملها الاتفاق. Advertisements وذكر البيان بحسب (رويترز)، أن الإمارات ستقوم “بتدريب وتشغيل العمالة الوطنية السودانية في فترة الإنشاء والتشغيل وطيلة فترة التعاقد مع التزام حكومة السودان بشراء الكهرباء المنتجة بسعر تنافسي طيلة فترة التعاقد”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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