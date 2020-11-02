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دخول شركة فري فون الأمريكية للعمل بالبلاد

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أعلنت شركة فريفون الأمريكية العاملة في مجال الدفع الإلكتروني عن دخولها للعمل في السودان عن طريق شركة وتين للأعمال المتقدمة المحدودة الوكيل الحصري للشركة الأمريكية بالبلاد.
وأكد مدير شركة وتين للأعمال المتقدمه المحدودة، أيمن الطيب في تصريحات صحفية بحسب صحيفة السوداني، استعداد الشركة الكامل للتعاون مع الحكومة في مجال الدفع الالكتروني وتأمين.

 

مؤكداً أن للشركة مهندسين ومبرمجين أكفاء حاصلين على شهادات من شركة فري فون الأمريكية كما يمكنهم عمل تطبيقات الدفع الإلكتروني وصيانة كافة الأجهزة الخاصة به، إلى جانب المبرمجين والخبراء السودانيين في تطبيقات اي ام اف وفيزا كارد وماستر كارد.

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وتعد شركة فري فون الأمريكية الأولى عالمياً في مجال تصنيع أجهزة و أنظمة الدفع الالكتروني.
وكانت عدد من المصارف السودانية أعلنت مؤخراً حصولها على تراخيص فيزا كارد وماستر كارد
ويتوقع المختصون دخول التقنية الأمريكية على نطاق واسع عقب رفع السلطات الأمريكية اسم السودان من قائمة الإرهاب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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