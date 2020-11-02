مخطوطات نادرة لـ”عبدالخالق”.. مواجهة ساخنة بين نعمات مالك وعبدالله علي إبراهيم

مخطوطات نادرة خطها زعيم الحزب الشيوعي الراحل عبدالخالق محجوب ، مواجهة ساخنة بين د. عبدالله علي إبراهيم وزوجة عبدالخالق، القيادية بالحزب الشيوعي نعمات مالك.

وفي الثلاثين من أكتوبر كتب د. عبدالله مقالاً تحت عنوان (إلى نعمات مالك: ردي الأمانة إلى صاحب الأمانة) وجاء في فاتحة المقال: ” أجدني مضطراً للكتابة عن هذا الموضوع على الملأ لنفاد حيلتي معك في استعادة ثلاثة مخطوطات لأستاذنا عبدالخالق محجوب، بالحسنى بغرض إعدادها للنشر ثم النشر، فقد التمست منك ردها لا مرة ولا مرتين ووسطت لجنة الحزب المركزية علاوة على إخوة لهذا الغرض”.

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وردت نعمات مالك عبر تسجيل صوتي بحسب صحيفة السوداني، متسائلة عن الحق القانوني أو الاجتماعي والثقافي التي تجعل منه مسؤولاً والأمانة خاصته، وقالت نعمات إن لعبدالخالق أبناء وزوجة وإن كان قد عمل أي شيء يفترض أن تؤول لأسرته وعبدالله لا علاقة له بها.

وأوضحت نعمات أنها مخطوطات كتبها الراحل عبدالخالق محجوب بخط يده وإن أراد عبدالخالق إخراجها لما غلبته الحيلة في وقتها لجمعها في كتاب أو ترجمتها.

وأشارت إلى أن الكراسة كتبها عبدالخالق وهو في الثانوي ولم يكن شيوعياً ليفترض عبدالله أنه عليه أخذ الكراسة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)