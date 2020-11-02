ذكر المطرب الشاب صديق عمر أن أصعب الأشياء التي يتعرض لها لايمكنها تحطيمه وأنه قادراً على الخوض في مسيرته الفنية ،وذلك من خلال بوست نشره عبر صفحته الشخصية ،موضحاً عبره إن أصعب الأشياء التي يتعرض لها لا تؤثر فيه وأنه سوف يعبر إلى الأمام ،من جهته قال المطرب صديق عمر (الغناء أنا البخليهو ماهو البخليني) على الرغم من حبه له منذ الصغر.

يذكر أن عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي كانوا قد قدموا له بعض الإنتقادات وذلك من خلال أغنية (عشة مالك عليا) التي نظم كلماتها في المطربة عائشة الجبل.

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)