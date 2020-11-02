عاجل.. اتفاق بين السودان والإمارات لإنتاج تلك الطاقة

الإثنين 2 نوفمبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 وقع السودان والامارات مذكرة تفاهم لإشاء محطات طاقة شمسية في السودان تتولى توريدها وتركيبها إحدى الشركات المتخصصة.

ووقع الاتفاق عن الحكومة السودانية في ابو ظبي وزير الطاقة المكلف خيري عبد الرحمن حيث وصل هناك بمعية وفد ضم وزراء التجارة والمالية ومساعد بنك السودان بدعوة من وزير الطاقة الاماراتي سهيل المزروعي. وأفاد يبان لوزارة التعدين السودانية أن الاتفاق يتضمن “انشاء محطات طاقة شمسية بطاقة 500 ميغاواط حيث تتبنى الامارات ممثلة في احدى شركاتها توريد وبناء وتركيب وتشغيل المحطات لمدة 20 عام مع تدريب وتشغيل العمالة الوطنية السودانية في فترة الإنشاء والتشغيل مع إلتزام حكومة السودان بشراء الكهرباء المنتجة بسعر تنافسي طوال فترة التعاقد”.

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