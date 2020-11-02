  أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الاثنين  الموافق 2 نوفمبر 2020م    

صحيفة السوداني:

مجلس الوزراء ينفي إصدار أي قرار بشأن إغلاق جزئي أو كامل للبلاد

المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير يبدأ مشاوراته لتشكيل البرلمان

والي الخرطوم يعفي مديري إدارات بصندوق الإسكان والتعمير

الخرطوم تقرر تكوين لجنة طارئة لحسم فوضى المواصلات صحيفة صوت الأمة:

الامة القومي: الإمام الصادق بمستشفى علياء بقرار من الأطباء

مشاورات لتشكيل المجلس التشريعي والحكومة الجديدة خلال أيام

تظاهرة في لندن ضد التطبيع بين السودان وإسرائيل

تعرفة جديدة لمواصلات ولاية الخرطوم صحيفة السوداني الدولية:

” ١٣ ” حالة كورونا ببنك العمال الرئاسة وإغلاقه لمدة اسبوع

رئيس اركان الجيش المصري يجري مباحثات مع نظيره بالخرطوم

قائد الجيش المصري في الخرطوم.. واتفاق على تكثيف التعاون

مُبادرة المجلس التشريعي الثوري.. تنظم ندوة بميدان الرابطة شمبات

أكثر من 25 شاحنة تقطعت بهم السبل على طريق ياي – كايا بالاستوائية الوسطى صحيفة الوطن:

نقل الصادق المهدي لمستشفي علياء

تفاصيل جلسة جديدة لمحاكمة على عثمان محمد طه

زيادة في حالات كورونا ومجلس الوزراء ينفي صدور قرار بالحظر الصحي

البرهان يسجل زيارة لاثيوبيا

تفاصيل تشكيل المجلس التشريعي ونسب المشاركة صحيفة القوات المسلحة :

-البرهان يصل أديس ابابا ويشيد بتطوير القطاع الصناعي الاثيوبي

مجلس الوزراء: لم تصدر أي قرارات جديدة حول جائحة كورونا

إختتام ورشة علاقة الدين والدولة بين الحكومة وحركة الحلو

نقل المهدي الى مستشفى خاص لمتابعة العلاج صحيفة أخبار اليوم:

بيانان رسميان حول الموجة الجديدة لجائحة كورونا ومصير العام الدراسي

إعترافات إسرائيلية مثيرة بإستهداف مصنع اليرموك وتدمير قافلة شاحنات ببورتسودان

البرهان يصل أديس ابابا ويزور مدينة أداما الصناعية الأثيوبية

رئيس أركان الجيش السوداني: توصلنا لنتائج مذهلة خلال زيارة الوفد المصري الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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