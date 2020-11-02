سلطة الطيران المدني تنفي الإتفاق مع طيران الإمارات لتصدير اللحوم

نفت سلطة الطيران المدني الأخبار التي تم تداولها حول إتفاق سلطة الطيران المدني مع الخطوط الإماراتية لتصدير لحوم الى 90 وجهة. وأوضحت السلطة في تعميم صحفي اطلعت عليه أخبار الخليج 365 ان الإجتماع الذي ضم ابراهيم عدلان مدير عام سلطة الطيران المدني والفريق مهندس سرالختم بابكر مدير الشركة القابضة للمطارات والعميد الفاتح دهب مدير جمارك مطار الخرطوم والسيد محي الدين رأفت مدير أمن عمليات الطيران بمطار الخرطوم مع السيد المدير الإقليمي لطيران الإمارات و مدير الشحن الجوي لطيران الإمارات بحضور الدكتور خالد المقبول أمين عام شعبة مصدري اللحوم، كان الغرض منه إيجاد صيغة مقبولة لمعالجة مشكلة تغليف اللحوم وتأمين تصديرها للإيفاء بمطلوبات الأمن والسلامة والجمارك للمواد المصدرة والحفاظ على جودة المنتج السوداني . حيث كانت عمليات التغليف تتم قبل فحص جهاز الأشعة (الاكس راي) وليس بعده كما تم التطرق لأهمية تصدير المنتج السوداني عموما. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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