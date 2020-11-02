جامعة الأحفاد تُعلن فتح باب الترشح لجائزة يوسف بدري

أعلنت جامعة الأحفاد للبنات أمس السبت، عن فتح التقديم لجائزة يوسف بدري العالمية، في دورتها الرابعة، في مجال العمل المجتمعي، والخاصة بالجامعات، والجمعيات الطوعية داخل وخارج السودان بحسب صحيفة السوداني

الجائزة اطلقت باسم يوسف بدري، الأب الروحي لتعليم البنات بالسودان، في العام 2016، بمناسبة احتفال الجامعة بيوبيلها الذهبي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)