الصين تطالب السودان بسداد مديونية بمبلغ 3 مليارات دولار نتيجة لتفجر أزمة بين وزارة الطاقة وشركة بترولية

كشفت مصادر حكومية بوزارة الطاقة والتعدين،، إن إنتاج السودان من النفط انخفض إلى أقل من 55 ألف برميل يوميا، من 72 ألف برميل يوميا في 2019، وفقا لبيانات رسمية.

وكشفت مصادر متطابقة تعمل في حقول النفط لصحيفة أخبار الخليج 365 مفضلة عدم الكشف عن هويتها عن تدهور مريع للإنتاج بسبب خروج العديد من الأبار عن الخدمة وتوقف حفر الأبار الجديدة، وقال أحد العاملين (نحن الأن نأخذ قطع الغيار من أبار متعطلة لتشغيل الأخرى حيث توقفت الحكومة عن تزويد الشركات بقطع الغيار).

وكذلك بحسب متابعات أخبار الخليج 365 تعاني العديد من الحقول من مشاكل لوجستية في المواد التشغيلية وفشل الحكومة في سداد ديون المتعهدين حتى الذين يقدمون الطعام.

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وبحسب مصدر مطلع طالبت شركة بترو انرجي التي معظم أسهمها مملوكة للشركة الصينية “CNPCI” بسداد مديونتها على حكومة السودان والتي تبلغ أكثر من 3 مليار دولار، تشمل قيمة خام نفط حصل عليه السودان من نصيبها بالإضافة لقيمة مواد تشغيلية.

وبحسب المصدر المطلع ،تفجرت الأزمة بين الشركة الصينية ووزارة الطاقة بعد أن أخطرت الوزارة الشركة الصينية بالتوقف عن العمل مع موعد إنتهاء الإمتياز الذي إقترب، فوافقت الشركة الصينية على الخروج من السودان على أن تسدد الحكومة السودانية وبصورة فورية مديونيتها للشركة التي تفوق مبلغ الثلاثة مليارت دولار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)