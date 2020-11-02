الخرطوم تقرر تكوين لجنة طارئة لحسم فوضى المواصلات

قررت ولاية الخرطوم، تكوين لجنة طارئة لتقديم مقترحات عاجلة حول التعرفة والخطوط يتم التوافق عليها والالتزام بها لحسم الفوضى في التعرفة والخطوط.

وأمّن والي الخرطوم، أيمن خالد نمر الاحد في اجتماع لمناقشة الترتيبات المتعلقة بالخدمات الرئيسية في أعقاب صدور الاسعار الجديدة، أمّن على تكوين لجنة لتفعيل آليات الرقابة وحصر وسائل المواصلات التي تتلقى الوقود المدعوم وربط صرف حصة الوقود بعدد الرحلات التي تقوم بها كل حافلة بالتنسيق مع وزارة الطاقة والتعدين وإصدار أوامر محلية لمواجهة المخالفات في قطاع النقل والمواصلات.

وكذلك ناقش الاجتماع، وفق صحيفة السوداني الترتيبات المتعلقة بالصحة والنظافة والخبز، مشدداً على ضبط وترشيد صرف الوقود في وحدات الولاية ومنح الأولوية للقطاعات الحيوية التي تقدم خدمات مهمة ومباشرة للمواطن. وقرر الاجتماع أن يستمر التداول على مدار الساعات القادمة لمتابعة إنفاذ ما تم الاتفاق عليه بالإضافة لإعداد دراسة عاجلة حول أثر تحرير الوقود على الخدمات الأساسية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)