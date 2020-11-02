والي الخرطوم يعفي مديري إدارات بصندوق الإسكان والتعمير

أصدر والي الخرطوم، أيمن خالد نمر (اليوم)، قرارا بإعفاء عدد من مديري الادارات بصندوق الإسكان والتعمير. وشمل القرار إعفاء مدير إدارة الإسكان، حسن الطيب الشيخ،
ومدير إدارة التجارة والاستثمار سيف الدين عثمان محمد، بالإضافة لمدير إدارة الشؤون المالية والإدارية مرتضى محجوب حسن، ومدير الشؤون الإدارية محمد أحمد الصديق عبد الله،
وكذلك شمل القرار وفق صحيفة السوداني مدير قسم الحاسوب عبد العزيز عبد الله سبيل، ومدير المجمع التجاري عبد الله تاج السر أحمد، ورئيس قسم المخازن والمشتريات موسى مهدي محمد.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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