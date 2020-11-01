اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

رواد بمواقع التواصل يطالبون بالقصاص من قاتل الطفل السوداني محمد حسن

0 نشر
Waddah 0 تبليغ

Advertisements

تدول رواد على منصات التواصل الاجتماعي في السودان ومصر هشتاق يطالب بالقصاص من قاتل الطفل  السوداني محمد حسن طعناً في بمنطقة الجيزة بالقاهرة  الخميس وفق الجزيرة – السودان

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رواد بمواقع التواصل يطالبون بالقصاص من قاتل الطفل السوداني محمد حسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا