المالية : ترشيد دعم الوقود سيزيد الإنفاق على التعليم بأكثر من 220٪

وزارة المالية تقول إن ‎ترشيد دعم الوقود سيزيد الإنفاق على التعليم بأكثر من 220٪ وتشدد على أنه من حق أبناء وبنات السودان الحصول على تعليم أفضل وفق الجزيرة -السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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