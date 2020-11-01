مجلس الوزراء ينفي صدور قرارات جديدة للجنة الطوارئ الصحية

نفى مجلس الوزراء الاحد الشائعات التي ترددت في هذه الايام حول الموجة الجديدة لجائحة كورونا وقال المجلس في بيان له أن اللجنة العليا للطوارئ الصحية هي الجهة الوحيدة المعنية بالقرارات والإجراءات الخاصة بهذا الوباء، وكيفية التعامل معه ودرء آثاره، ولم تُصدر هذه الجهة أي قرارات جديدة في هذا الخصوص .

وأشار البيان وفق ( سونا ) لكثرة الإشاعات حول الوضع الصحي العام بالبلاد مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس الكورونا، بحسب تقارير وزارة الصحة الاتحاديّة التي تصدر يومياً، كما جرى إعادة تدوير قرارات سابقة للحكومة بخصوص الإغلاق الجزئي أو الكامل للبلاد،

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كما حملت بعض الوسائط الاعلامية أخباراً عن نية الحكومة اتخاذ إجراءات احترازية إضافية للحد من آثار الجائحة التي تواجهها بلادنا والعالم. ونفى مجلس الوزراء كل هذه الاشاعات والأخبار المتداولة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)