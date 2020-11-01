نفى مجلس الوزراء الاحد الشائعات التي ترددت في هذه الايام حول الموجة الجديدة لجائحة كورونا وقال المجلس في بيان له أن اللجنة العليا للطوارئ الصحية هي الجهة الوحيدة المعنية بالقرارات والإجراءات الخاصة بهذا الوباء، وكيفية التعامل معه ودرء آثاره، ولم تُصدر هذه الجهة أي قرارات جديدة في هذا الخصوص .
وأشار البيان وفق ( سونا ) لكثرة الإشاعات حول الوضع الصحي العام بالبلاد مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس الكورونا، بحسب تقارير وزارة الصحة الاتحاديّة التي تصدر يومياً، كما جرى إعادة تدوير قرارات سابقة للحكومة بخصوص الإغلاق الجزئي أو الكامل للبلاد،
كما حملت بعض الوسائط الاعلامية أخباراً عن نية الحكومة اتخاذ إجراءات احترازية إضافية للحد من آثار الجائحة التي تواجهها بلادنا والعالم. ونفى مجلس الوزراء كل هذه الاشاعات والأخبار المتداولة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء ينفي صدور قرارات جديدة للجنة الطوارئ الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.