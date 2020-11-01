تغريدة لدبلوماسية بريطانية تستشهد بوصية لأبي بكر الصديق

استشهدت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وأفريقيا، روزي دياز، بحديث للخليفة الراشد، أبي بكر الصديق يوصي بعدم قطع الأشجار وتدمير الأرض، للحد من ظاهرة التغير المناخي.
ونشرت دياز تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر”، وأرفقتها بالقول: “يقول الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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