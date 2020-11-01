عراة وسكارى.. سهرة الأشباح بالهالوين تدفع السلطات للتدخل العاجل

قبضت الأجهزة الأمنية في الكويت على عدد من الشباب والفتيات في أحد الشاليهات، أثناء احتفالهم بالهالوين الذي يصادف في عدة دول آخر يوم من شهر أكتوبر كل سنة.

وأفادت وسائل إعلام كويتية، وفق موقع « RT Arabic» بأنه تم ضبط المحتفلين متلبسين في سهرة أطلقوا عليها اسم “سهرة الأشباح”، حيث كانوا عراة وسكارى.

وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة بتهمة “إقامة سهرة ماجنة والترويج للفاحشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

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وشهدت الكويت خلال السنوات القليلة الماضية بعض الاحتفالات بعيد الهالوين، في بعض المقاهي والأوكار المجهولة.

لكن تم إيقاف الحفلات وإحالة المشاركين فيها إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم بتهمة إقامة حفلات غير قانونية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)