وزارة الدفاع المصرية تفصح عن نتائج زيارة رئيس اركان الجيش للسودان

أفادت وزارة الدفاع المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، بأن المباحثات التي أجراها رئيس أركان الجيش المصري في السودان استهدفت الإجراءات التنفيذية لنتائج زيارة عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي السوداني، مؤخرا إلى القاهرة “و ، بما يعزز قدرات الجانبين على مواجهة التحديات لأمنهما القومي ومصالحهما المشتركة”.
وأضافت الوزارة أن رئيس الوفد المصري التقى في الخرطوم أيضا وزير الدفاع السوداني، اللواء الركن يسن إبراهيم يسن، حيث “استعرض الجانبان خصوصية الروابط التى تجمع البلدين وقواتهما المسلحة، وتوفير الظروف والمناخ الملائم لإطلاق آفاق جيدة للتعاون العسكري المشترك”.
وذكرت وزارة الدفاع المصرية أنه من المقرر أن تستكمل المباحثات الاثنين بعقد اجتماع موسع بين الطرفين لاستعراض النتائج النهائية للمباحثات والمخطط الزمني لتنفيذها.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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