المواصفات: إزالة السودان من قائمة الإرهاب ستنهي الغش التجاري

عبرت المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس سناء زين العابدين الشفيع عن بالغ سعادتها بصدور القرار التنفيذي للرئيس الأمريكي بازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقالت إن البلاد دفعت ثمناً باهظاً نتيجة وضعها في قائمة الحظر لسنوات طويلة مما ألقى بظلاله السالبة على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مؤكدة جاهزية الهيئة لقرار ازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومقابلة التدفقات التجارية والخدمية، لافتة لمقدرة واستعداد المختبرات والكوادر الفنية لمقابلة ذلك.

كما أوضحت أن ازالة اسم السودان من قائمة الإرهاب سيتيح للهيئة فرصاً كبيرة لتكملة بنياتها التحتية من المختبرات والأجهزة ومعينات العمل والمرجعيات والتدريب المتقدم وتبادل الخبرات وغيره مما يسهم في تطوير العمل وإحكام الرقابة على السلع والخدمات وإنعاش الحركة التجارية والاقتصاد الوطني.

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وأشارت إلى الآثار الإيجابية للقرار على القطاع الاقتصادي وانعكاسه على كل القطاعات من الزراعة، الصناعة، التعدين، البنى التحتية والنقل وغيره لدعم الاقتصاد، وتسهيل انسياب حركة الواردات والصادرات وحماية المستهلك والاقتصاد الوطنى .

وأبانت أن ازالة اسم السودان من قائمة الإرهاب سيتيح للهيئة فرصة الحصول على أفضل المختبرات والأجهزة المتقدمة مما سيسهم مباشرة في تطوير العمل وإحكام الرقابة على السلع التجارية.

وتوقعت وفق ( سونا) زيادة حركة الصادر والوارد مما ينعش الاقتصاد بعودة السودان للأسرة الدولية، داعية المنتجين والمصدرين لتحسين الإنتاج من خلال الالتزام بتطبيق المواصفات والاشتراطات الفنية في كافة السلع.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)