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وفاة عميل الـ FBI الذي ألقى القبض على صدام حسين بهذا المرض ..

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Waddah 0 تبليغ

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U.S. Administrator in Iraq Paul Bremmer watches a video December 14, 2003 of former Iraqi leader Saddam Hussein undergoing a physical examination after he was captured. U.S. troops captured an unkempt Saddam hiding "like a rat" in a hole near his home town without a shot being fired on Saturday. U.S. President George W. Bush on Sunday hailed the arrest as the end of a painful era for Iraq. U.S. forces are holding Saddam at an undisclosed location and hope to extract intelligence on alleged nuclear, chemical and biological weapons which Bush used to justify waging war on Iraq in defiance of many U.N. allies. REUTERS/Steven Pearsall/HO SP/GN

أعلن في ولاية كولورادو الأميركية وفاة عميل خاص سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي كان قد ساعد في اعتقال رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين في 2003.

ووفقا لصحيفة “دنفر بوست”، التي تصدر في مدينة دنفر عاصمة ولاية كولورادو، فقد عانى جيمس ديفيس من نوبة قلبية أثناء المشي مع كلبه صباح الجمعة.

وقاد ديفيس فريق مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول عن استجواب صدام حسين وأخذ بصماته والحصول على عينات الحمض النووي الخاصة به، وذلك بعد اعتقاله من مخبأ تحت الأرض في منطقة الدور بمحافظة صلاح الدين في 13 ديسمبر 2003.

وتم تعيين ديفيس لقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي في دنفر عام 2008، وذكر في حينه أن وظيفته الجديدة كانت مكافأة بعد أن عاش في مقطورة لمدة أربع سنوات تقريبا، حيث كان يطارد قادة الإرهاب في العراق وأفغانستان ويبحث عن نشطاء القاعدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

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احتفظ ديفيس بصورة له مع صدام حسين، الذي رفض في حينه الالتفات نحو الكاميرا أثناء التقاط صورة له بعد اعتقاله من قبل القوات الأميركية.

وفي مقابلة أجريت في عام 2008 قال ديفيس إن صدام في وقت اعتقاله “كان مجرد رجل عجوز مريض، ويسعل فقط ولم يكن يتمتع بصحة جيدة ولم يأكل جيدا”.

وأثناء وجوده في دنفر وفق موقع قناة الحرة ، قاد ديفيس تحقيقا محليا ساهم في اعتقال شخص مرتبط بتنظيم القاعدة على صلة بمخطط لتفجير مترو الأنفاق في مدينة نيويورك عام 2009.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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